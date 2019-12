Rio Grande do Sul Esta segunda é o último dia para pagar o IPVA 2020 com desconto máximo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

A expectativa da Secretaria da Fazenda é arrecadar R$ 3,1 bilhões com o IPVA 2020 Foto: Divulgação A expectativa da Secretaria da Fazenda é arrecadar R$ 3,1 bilhões com o IPVA 2020. (Foto: Ascom Sefaz) Foto: Divulgação

Termina nesta segunda-feira (30) o prazo para o pagamento do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2020 com desconto máximo de até 24,9% no Rio Grande do Sul.

Quem optar pelo pagamento antecipado do imposto tem redução de 3% no valor do tributo e pode se valer ainda do valor da Unidade de Padrão Fiscal nos patamares de 2019. Na virada do ano, há atualização, estimada em 3,35%.

Além disso, há os descontos do Bom Motorista, que podem chegar ao máximo de 15%, e do Bom Cidadão, com redução de até 5%.

Os contribuintes podem consultar o valor do imposto e das demais taxas no site www.ipva.rs.gov.br ou no aplicativo IPVA RS.

O tributo pode ser pago no Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, Banco do Brasil (somente para clientes) e agências lotéricas. Basta apresentar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) ou apenas a placa e o Renavam do veículo.

A expectativa da Secretaria da Fazenda é arrecadar R$ 3,1 bilhões com o IPVA 2020. A frota tributável no Rio Grande do Sul é de 3,7 milhões de veículos.

O seguro obrigatório DPVAT, que voltou a ser cobrado após decisão do Supremo Tribunal Federal, estará disponível para pagamento nos próximos dias.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário