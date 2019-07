Está virando moda bandidos se fantasiarem de policiais federais para praticarem seus crimes

A bordo de carros que imitavam os veículos da Polícia Federal, oito homens armados invadiram o terminal de cargas do Aeroporto de Guarulhos e levaram cerca de 720 quilos de ouro que iam para o exterior, um montante estimado em torno de R$ 110 milhões. O caso exemplifica uma tática que se repetiu outras vezes pelo Brasil: o uso de uniformes e viaturas falsas das forças federais em ações criminosas. Relembre alguns casos. As informações são da revista Época.

Roubos a residências

Em fevereiro de 2018, cinco homens vestidos de policiais federais, inclusive com uma viatura caracterizada, invadiram um apartamento no Leblon, um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. A quadrilha usou um falso mandado de busca e apreensão para entrar no prédio.

Na cidade de Recife, em 2016, outro grupo também invadiu uma propriedade de luxo vestido com falsos uniformes da PF. A quadrilha chegou ainda no raiar do dia em um condomínio com forte segurança. Conduzindo uma caminhonete prateada e vestindo uniformes da PF, eles tiveram a entrada autorizada pelos funcionários do local e realizaram um furto em uma das casas.

Assalto a estabelecimentos

Em maio deste ano, uma dupla também usou falsas identificações da PF para cometer um crime em Fortaleza. Mais discreto do que o cometido em Guarulhos, o roubo foi a um supermercado da região, onde um dos homens havia trabalhado. Ambos acabaram sendo identificados.

Também em maio, em Santa Catarina, outra dupla se passou por agentes da PF. Vestidos com coletes do órgão, dois homens invadiram uma casa de câmbio na cidade de Itapema. Durante o assalto, eles chegaram a agredir o dono do estabelecimento e balear uma pessoa.

Pedido de propina

Em Dourados, Mato Grosso do Sul, um fiscal da prefeitura se identificava falsamente como agente da PF para aplicar golpes em outros bandidos. O método envolvia enganar contrabandistas de cigarro que operavam na fronteira próxima à cidade.

O estelionatário chegava a cobrar propinas de R$ 1 milhão para, supostamente, facilitar a entrada do contrabando. Contudo, após uma operação da verdadeira PF, que identificou parte do grupo de contrabandistas, o homem acabou sendo preso neste ano, acusado de organização criminosa e tráfico de influência.

Falsas doações

Em Belo Horizonte, um homem foi preso por tentar dar golpes na porta de um shopping center da cidade se passando por policial federal. Ele abordava pessoas e pedia a “doação voluntária” de celulares, para serem utilizados nas operações de resgate do desastre em Brumadinho.

Segundo a polícia de MG, o homem conseguiu hospedagem gratuita em hotel e recolheu “doações” para Brumadinho se passando por agente da Polícia Federal ou Civil.

