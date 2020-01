Verão Estação Verão Sesc tem novos pontos têm atividades a partir deste final de semana

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Ações gratuitas são opção de lazer para os gaúchos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O ano já começou com muitas opções de atividades para os gaúchos aproveitarem a estação mais quente do ano. Com uma programação repleta de ações de cultura, recreação, esporte e lazer, o Estação Verão Sesc 2020 amplia o número de pontos com ações. Desde o último final de semana, as praias de Itapuã (em Viamão), Hermenegildo (em Santa Vitória do Palmar) e Arambaré, além de Camaquã iniciaram as atividades. As Casas do Estação Verão Sesc no Litoral Norte e Sul e na Capital iniciaram a programação no último sábado de 2019. Ao longo da temporada, 17 pontos do Rio Grande do Sul receberão as ações.

Hermenegildo

Em Itapuã, as atividades esportivas como torneio de Futevôlei e futmesa são alguns dos destaques da programação de eventos. As atividades acontecem nas sextas-feiras, das 14h às 20h; e aos sábados e domingos, das 9h às 20h. Na praia do Hermenegildo a comunidade pode participar das atividades sistemáticas que incluem treinamento funcional, caminhadas orientadas, dança, câmbio, empréstimo de material esportivo, entre outras. Por lá as ações acontecem de sexta a domingo, das 8h às 11h e das 16h às 19h.

Arambaré e Camaquã

Já Arambaré e Camaquã têm atividades aos sábados e domingos, das 8h30 às 20h. Na programação estão aulas de dança, funcional para adultos e crianças, recreação e atividades kids. Em Arambaré pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida também pode desfrutar de banhos assistidos em cadeiras anfíbias. Os banhos podem ser agendados na Casa do Estação Verão Sesc.

Confira abaixo os endereços e horários de atendimento das Casas do Estação Verão Sesc e a programação de eventos dos próximos dias para cada um dos locais. A agenda de atividades diárias pode ser conferida no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao. O Estação Verão Sesc 2020 acontece em Atlântida, Atlântida Sul, Cassino, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Laranjal, São Lourenço do Sul, Torres, Tramandaí, Arambaré, Hermenegildo (Santa Vitória do Palmar), Itapuã (Viamão), Porto Alegre, Camaquã, Horizontina e Uruguaiana.

Atividades das Casas do Estação verão Sesc

Entre as atividades das Casas do Estação Verão Sesc estão o empréstimo de materiais esportivos e recreativos, gincanas de integração, slackline, aulões de ginástica e dança, quadras esportivas, quick massagem e leitura local. Um destaque são as cadeiras anfíbias, que possibilitam o banho de mar para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Além das ações sistemáticas, é realizado um calendário de eventos, como Festival de Escultura em Areia, Escola do Chimarrão, Passeio Sobre Rodas, CãoMinhada e exames do Passaporte da Saúde. Entre os destaques da programação 2020 estão: Caminhadas e Yoga – Mude 1 Hábito, com a Unimed – patrocinadora do evento, Oficinas de Culinária e bate-papo com nutricionistas, Espaço Virtual com simulador de Asa Delta e Surf, Circulação da Unidade Sesc de Lazer e Skate Anima, que possibilita a prática de skate por pessoas com deficiência motora, e a RecreArte com Os Fagundes, que une as ações de recreação e cultura da RecreArte, que acontecerão de quarta a domingo, com a música tradicionalista d’Os Fagundes, com apresentações aos sábados e domingos.

Dia da Inclusão Sesc

Outro grande destaque é o Dia da Inclusão Sesc, que está programado para o dia 18/01, em Capão da Canoa. O evento reunirá diversas ações que promovem a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida às atividades do Estação Verão Sesc como as cadeiras anfíbias, andadores de PVC do Tampinha Legal, bate-papo sobre acessibilidade, entre outras ações.

O Estação Verão Sesc 2020 é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com patrocínio da Unimed e parceria d’Os Fagundes, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e Prefeituras Municipais.

Estação Verão Sesc 2020 – Programação de Eventos

Arambaré/ Endereço: Calçadão na beira da praia, próximo a Inúbia/ Horários: sábado e domingo

Atlântida/ Endereço: Avenida Central, 05 – ao lado da Saba/ Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30 / Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao/ Eventos (Programação sujeita a alterações)

11/01, das 10h às 19h: Escola do Chimarrão

15 a 19/01: Espaço Virtual, com simulador de surf e asa delta

Atlântida Sul/ Endereço: Beira Mar, s/n, em frente à Pousada Gaivotas/ Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30 / Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao /Eventos (Programação sujeita a alterações)

12/01, das 10h às 19h: Escola do Chimarrão

Camaquã / Endereço: Complexo Esportivo Rui de Castro Neto/ Horários: sábados e domingos, das 8h30 às 20h

Capão da Canoa/ Endereço: Beira Mar – em frente ao Hotel Bassani/ Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30 / Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao / Eventos (Programação sujeita a alterações)

04 e 05/01, às 9h e às 10h: Caminhada Unimed – Mude 1 Hábito

04 e 05/01, às 9h às 16h: Atendimentos Sine

04 e 05/01, das 10h às 19h: Escola do Chimarrão

04/01, às 18h30: Yoga Unimed – Mude 1 Hábito

05/01, às 9h: MiniRústica e Oficina de Desenho – Polícia Civil

05/01, às 17h: RecreArte com show d’Os Fagundes

08/01, às 19h30: CineSesc

08 a 12/01, 15h às 19h: Espaço Virtual com simulador de surf e asa delta

09 e 10/01, às 9h às 16h: Atendimentos Sine

11/01, às 16h: Oficina de culinária com nutricionistas do Mesa Brasil Sesc

12/01, às 9h: Oficina de culinária com nutricionistas do Mesa Brasil Sesc

Cassino / Endereço: Balneário Cassino – Avenida Atlântica, 149 P, esquina com a Rua Santa Cruz Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30 / Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao

Cidreira / Endereço: Beira Mar – Centro – s/n / Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30/ Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao / Eventos (Programação sujeita a alterações)

05/01, às 14h: Apresentação da Banda da Brigada Militar

08 a 11/01, das 15h às 19h: RecreArte com diversas atividades de cultura e recreação

10/01, às 10h30: Oficina de Pilates

11/01, às 19h: Show d’Os Fagundes na RecreArte

Hermenegildo / Endereço: Calçadão Central da Praia do Hermenegildo / Horários: sexta a domingo, das 08h às 11h e das 16h às 19h / Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao

Horizontina / Endereço: Praça de Horizontina (Av. Tucunduva, s/n) / Horários: sextas a domingos, das 16h às 20h / Início das atividades em 10/01/2020

Imbé / Endereço: Beira Mar – Calçadão / Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30 /Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao / Eventos (Programação sujeita a alterações)

19/01, das 10h às 19h: Escola do Chimarrão

Itapuã / Endereço: Praia de Itapuã – Viamão / Horários: sextas-feiras, das 14h às 20h; sábados e domingos, 9h às 20h/ Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao / Eventos (Programação sujeita a alterações)

03/01: 14h: Abertura oficial e aula de alongamento / 16h: Vôlei de dupla / 17h: Caminhada Orientada / 18h: Desafio da trave

04/01: 10h: Futevôlei / 14h: Pinturinha de Rosto / 16h: Cama elástica e Chute à gol / 18h: Circuito Funcional

05/01: 10h: Aulão de Alongamento / 14h: Futmesa e Slack line / 16h: Torneio de futebol na grama / 18h: Câmbio

Laranjal / Endereço: Praia do Laranjal – Casa de Praia Sesc – Av. Antônio Augusto Assumpção (em frente ao Restaurante Santo Antônio Gril / Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30 / Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao / Eventos (Programação sujeita a alterações)

05/01, às 18h: Aulão de Zumba

10/01, 16h às 20h: Rádio 10

12/01, às 8h30: Rústica de Abertura do Estação Verão 2020

12/01, 14h às 19h: Minas em Ação – Show Cultural

Porto Alegre / Endereço: Módulo do Esporte – Orla do Guaíba, próximo a Rotula das Cuias, nas quadras esportivas / Horários: sábados e domingos, das 15h às 19h / Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao / Eventos (Programação sujeita a alterações)

04 e 05/01, das 15h às 19h: Sesc Saúde (verificação de pressão arterial, teste de glicose, avaliação respiratória)

São Lourenço do Sul /Endereço: Av Antônio Augusto Assumpção – Praia da Barrinha/ Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30 / Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao

Torres/ Endereço: Beira Mar – Praia Grande – Casa Estação Verão/ Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30 / Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao/ Eventos (Programação sujeita a alterações)

01 a 05/01, das 9h às 19h30: Sesc Lazer

04/01, às 9h: MiniRústica e Buggies da Polícia Civil

12/01, às 7h: EcoRunning

Tramandaí/ Endereço: Beira Mar – Casa de Praia Sesc – nº 2015/ Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30/ Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao / Eventos (Programação sujeita a alterações)

01 a 04/01, das 15h às 19h: RecreArte com diversas atividades de cultura e recreação

02 a 05/01, 14h às 19h: Espaço Virtual com simulador de surf e asa delta

02/01, às 18h: RecreArte – Circo do Z&Z (teatro)

03/01, às 19h: RecreArte – Pocket show de Samuka Channel

04/01, às 15h às 19h: RecreArte – Intervenção cultural – SAT 75 anos, com Ki Fornari

04/01, às 19h: RecreArte com show d’Os Fagundes

11 e 12/01, às 9h e às 10h: Caminhada Unimed – Mude 1 Hábito

11/01, às 18h30: Yoga Unimed – Mude 1 Hábito

Uruguaiana / Endereço: Parque Dom Pedro II – Parcão (Av. Presidente Vargas, 1553) / Horários: sextas, sábados e domingos das 15h às 20h / Início das atividades em 17/01/2020

