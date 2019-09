Servidores com rendimento líquido até R$ 2.500 tiveram seus salários creditados pelo governo do Estado nesta quarta-feira (11). Com o pagamento do novo grupo, são 183.856 matrículas com a folha de agosto integralizada. Os próximos pagamentos serão no sistema de parcelas para os servidores que recebem acima de R$ 2.500. O primeiro depósito será nesta sexta-feira (13).

