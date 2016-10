Estado paga mais duas parcelas dos salários de servidores do Executivo

O governo do Estado credita, ainda nesta segunda-feira (31), a terceira e a quarta faixa dos salários dos funcionários do Poder Executivo, referentes ao mês de outubro. Com isso, o total pago a cada servidor chega a R$ 780. O valor líquido da folha neste mês fechou em R$ 995,6 milhões.

Conforme a Secretaria da Fazenda, o pagamento de novas faixas será de acordo com o ingresso de receitas, podendo ocorrer nos próximos dias.

A previsão é que os salários estejam quitados até o dia 16 de novembro.

Comentários