Estado paga nesta quarta para quem recebe até R$ 2.500 líquido

O Governo do Estado informou que foram depositados, nesta terça-feira (10) os salários dos servidores do Poder Executivo que recebem líquido até R$ 1.100. Com o pagamento, o governo do Estado quita os contracheques de 47.048 vínculos. O valor é referente à folha de agosto.

Nesta quarta-feira (11) a Secretaria da Fazenda paga os servidores que recebem líquido até R$ 2.500. Já para o grupo que recebe acima desse valor, terá o salário pago no sistema de parcelas, que, conforme o Tesouro do Estado, inicia em 13 de setembro, no valor de R$ 1.500.

