25 de dezembro de 2019

O presidente Jair Bolsonaro usou o pronunciamento de Natal em cadeia nacional de rádio e televisão, na noite de terça-feira (24), para falar sobre o primeiro ano do seu governo. Ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente elencou medidas tomadas pela atual gestão, elogiou seus 22 ministros e disse que o ano termina sem “qualquer denúncia de corrupção”.

O pronunciamento durou em torno de dois minutos e meio. Bolsonaro começou a fala agradecendo a Deus, que, segundo ele, lhe deu uma segunda vida, em alusão ao atentado sofrido em 2018 durante as eleições, quando foi atingido por uma facada.

“Tenho que agradecer a Deus, que me deu uma segunda vida e tive a possibilidade ímpar de escolher 22 ministros pelo critério técnico e compromissados pelo futuro do Brasil”, declarou.

Em outro trecho, Bolsonaro disse ter assumido o Brasil em meio a uma crise “ética, moral e econômica”. “Sabia que não seria fácil. Assumi o Brasil com uma profunda crise ética, moral e econômica. Agradeço aos ministros, servidores e empresários pela confiança no crescimento do País. E ao povo brasileiro pela compreensão e orações que nos levaram a várias realizações. O governo mudou”, afirmou o presidente.

“Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. O mundo voltou a confiar no Brasil”, declarou.

A primeira-dama também falou, desejando paz e um bom Natal às famílias.

