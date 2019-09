Estão abertas as inscrições para 2ª Olimpíada de Matemática de Escolas Públicas

Estão abertas as inscrições para a 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Nível A. Podem participar das provas estudantes das 4ª e 5ª séries do ensino fundamental, matriculados em escolas públicas municipais, estaduais e federais. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas em nome das escolas, exclusivamente pelas secretarias de Educação municipais e estaduais, ou pelos representantes das escolas federais. As inscrições se estenderão até 11 de outubro.

A prova elaborada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) tem 15 questões objetivas e será em 29 de outubro. O estudante terá uma hora e 30 minutos para resolvê-la. O conteúdo das provas segue os parâmetros curriculares nacionais para alunos de 4º e 5º anos do ensino fundamental. As questões privilegiam o raciocínio lógico e a criatividade.

A prova do Nível A é diferente das provas da OBMEP tradicional, destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental e aos do ensino médio e que acontece desde 2005. Essas são impressas e enviadas às escolas pelo Impa, que depois seleciona os alunos que participam da segunda fase. É o instituto que também aplica as provas fisicamente em 9 mil centros do país.

Deixe seu comentário: