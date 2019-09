Estimativa aponta população gaúcha crescendo menos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nessa quarta-feira (04), um levantamento sobre a estimativa populacional dos 497 municípios gaúchos. De acordo com os dados, em 2018 a população gaúcha era de 11.329.605 pessoas. Apesar do número ter aumentado, a diferença entre nascimentos e óbitos caiu 0,46%.

Os números confirmam que a população do RS parou de crescer nos últimos anos e reiteram a tendência de que o grupo de pessoas potencialmente ativas caia nos próximos anos, com uma redução gradativa de pessoas na faixa etária entre 15 e 59 anos. Por outro lado, o número de pessoas com 65 anos ou mais deve dobrar nos próximos 30 anos.

A região do Vale dos Sinos concentra a metade dos municípios com população acima de 20 mil habitantes com o maior percentual de moradores potencialmente ativos. Outro dado divulgado é de que as mulheres são maioria entre a população total do RS.

