Diante do dilema internacional sobre o que fazer com os jihadistas estrangeiros do Estado Islâmico, forças dos EUA transferiam em sigilo ao menos 30 desses combatentes capturados na Síria para serem julgados no Iraque. As transferências foram feitas entre 2017 e 2018, segundo a agência Reuters, que ouviu testemunhas, fontes do Judiciário iraquiano e consultou documentos judiciais.

Deixe seu comentário: