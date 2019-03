Estreia hoje série gaúcha com histórias dos bastidores do futebol

Por Gabriella Rocha*

Em comemoração ao Dia do Cinema Gaúcho, a Cinemateca Capitólio trás hoje (27) a exibição da série gaúcha “chuteira preta”, que conta histórias dos bastidores do futebol. O evento, Cinemas do Brasil, também faz parte das homenagens ao aniversário de Porto Alegre, que completou 247 anos nesta terça-feira (26). A obra é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e foi dirigida pelo cineasta Paulo Nascimento, com direção de fotografia de Renato Falcão, responsável pelas animações A Era do Gela 4, Rio e O Touro Ferdinando.

As filmagens aconteceram durante o ano passado, pela Accorde Filmes. O longa narra a história de um jogador que, após trabalhar vários anos no exterior, retorna ao Brasil com a intenção de voltar às raízes em campos de várzea, onde jogava quando criança, com os pés descalços. A capital serviu como cenário das gravações, que utilizou o Estádio Beira-Rio em algumas cenas. Os municípios de Eldorado do Sul e Guaíba também apareceram nas captações.

A produção tem estreia prevista para junho deste ano, no canal de TV por assinatura Prime Box Brasil. Nesta quarta, serão exibidos os dois primeiros dos treze episódios da série. Entre os atores, estão Márcio Kieling, protagonista, Kadu Moliterno, Marcos Breda, Nicola Siri, Ingra Liberato, Zé Victor Castiel, Karin Roepke, Rafael Sieg, Alan Souza Lima, Luiz Navarro e Maria Zilda.

Serviço

Quando? 27 de março

Onde? Cinemateca Capitólio

Que horas? 20h30

*Estagiária sob supervisão Marjana Vargas

