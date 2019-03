Estudantes não matriculados devem se inscrever para bolsas remanescentes do Prouni até sexta-feira

Os estudantes que não estão matriculados em nenhuma instituição de ensino superior e desejam se inscrever para as bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni) referentes ao primeiro semestre de 2019, devem realizar o cadastro até a próxima sexta-feira (29). Quem já está matriculado, tem até o dia 30 de abril para se candidatar.

As bolsas ofertadas são aquelas que não foram ocupadas no processo seletivo regular e as inscrições podem ser realizadas pela internet, na página do programa. Podem concorrer, os estudantes brasileiros que não possuam diploma de curso superior e que tenham participado de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e sem ter zerado a prova de redação. Além disso, também podem se inscrever para cursos de licenciatura, os professores da rede pública de ensino, que estejam exercício do magistério da educação básica e não tenham participado do Enem.

Após a conclusão da inscrição, a bolsa será automaticamente reservada ao candidato. Para confirmar a ocupação, o participante deve comparecer à instituição de ensino em até dois dias úteis para comprovar as informações fornecidas. Caso o processo não seja concluído, a bolsa volta a ficar disponível no sistema.

