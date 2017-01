Os candidatos às 4.017 vagas oferecidas no vestibular 2017 da Ufrgs realizam, nesta terça-feira (10), as provas de biologia, química e geografia, no terceiro dia do concurso. As provas começaram às 8h30min. São 25 questões de cada matéria que devem ser respondidas em um tempo máximo de quatro horas e meia.

Os gabaritos serão divulgados às 17h na página do vestibular (www.ufrgs.br/vestibular). A aplicação dos testes ocorre em Porto Alegre, Imbé, Tramandaí e Bento Gonçalves. O vestibular 2017 termina nesta quarta-feira (11) com as provas de matemática e história. O listão será publicado até o dia 21 de janeiro.

A Ufrgs tem 91 cursos de graduação. Neste ano, os cursos com maior procura são medicina, com 74,26 candidatos por vaga, psicologia diurno, com 28,82, e fisioterapia, com 26,43.

