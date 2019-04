Estúdio de Pesquisa Teatral traz Mimo e Bailarina Argentina

O Estúdio de Pesquisa Teatral Cia Lisi Berti seguindo o projeto “Amigo de Café do Estúdio” que promove intercâmbios entre artistas de outros estados e países, traz de 22 de abril a 06 de maio, Nuria Schneller, de Buenos Aires/Argentina.

Nuria é atriz, bailarina, mimo, palhaça e professora. Realizou estudos em dança clássica e contemporânea, butoh, teatro, tango, piano, clown, improvisação e expressão corporal. A artista é formada pela Escola Argentina de Mimo, Expressão e Comunicação e foi professora na mesma de 2007 a 2016. Desde 2010 integra a Cia Argentina de Mimo de Angel Elizondo.

Para o Estúdio de Pesquisa Teatral Cia Lisi Berti, Nuria virá com dois espetáculos: o adulto “La Loca de Amor” (espetáculo de mimo/dança/tango), dia 3 de maio, às 20h30 e o infantil “El Circo de la Nuriesca” (espetáculo de mimo/dança/tango), dia 4, às 17h, ambos sem texto falado, apenas realizado com expressão corporal, no Aroma Literário. Ingressos antecipados a 30 reais e na hora, 50. Alunos do Estúdio pagam apenas 20 reais.

A Oficina de Mimo – Treinamento Corporal, será ministrada por Nuria, nos dias 27 e 28 de abril, das 16h às 20h, no Salão de Atos da Escola Coopec, parceira do Estúdio de longa data. A oficina é indicada a atores, bailarinos, palhaços e público em geral onde serão trabalhados vários aspectos de linguagem não falada, como a setorização, dissociação, ponto fixo, coordenação, estilo de Mimo Corporal de Etienne Decroux, possibilidades de multiplicar o corpo, trabalho com objetos a partir de manipulação e contrapeso, ação, movimento e gesto, entre outros. O investimento para a oficina de 8 horas é de R$200,00 e serão apenas 20 vagas. Mais informações e inscrições: contato@estudiodepesquisateatral.com.br

O Estúdio está realizando uma agenda dos espetáculos para escolas da cidade e região, que em breve será divulgada. Interessados em sediar os espetáculos podem contatar pelo fone (54)98104.4404 com Lisiane Berti

Deixe seu comentário: