O Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre recruta pessoas com Alzheimer, para uma pesquisa sobre o efeito e a segurança de um medicamento em pacientes com sinais e sintomas da doença. Voluntários com idade entre 50 e 90 anos devem entrar em contato pelo e-mail smota@hcpa.edu.br ou pelo telefone (51) 3359-6356, de segunda a sexta-feira (8h às 17h).