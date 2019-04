Eu acho que pirei: Venda de ingressos para show de Sandy e Junior forma fila em Porto Alegre

Na manhã desta quarta-feira (3), nossa reportagem esteve na bilheteria para acompanhar o primeiro dia de venda dos ingressos da turnê Nossa História, que comemora os 30 anos de carreira de Sandy e Junior. Os tickets começaram a ser vendidos à partir das 10h, apenas para clientes do cartão ELO, mas os fãs da dupla já estavam na fila desde a última sexta-feira (29).

Não é para menos: o show na capital gaúcha demorou para ser confirmado e o anúncio deixou os fãs muito ansiosos! Felizmente, agora já temos dia, lugar e hora para encontrar uma das duplas mais amadas do Brasil: será no dia 21 de setembro, na Arena do Grêmio, à partir das 21h.

Os ingressos para venda geral estarão abertos a partir da meia-noite de sexta-feira (5) pelo ingressorapido.com.br ou nas bilheterias físicas a partir das 10h. Os preços variam entre R$80 e R$480.

Confira a cobertura da repórter Anna Dalbem, que conversou com dois fãs, Gabriel Pires e Analu Rocha, que estão na espera de assistir a dupla.

