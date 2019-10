Os afegãos não devem perceber a retirada de maneira repentina e quase total das forças americanas da Síria, como um precedente do que se pode esperar no Afeganistão – afirmou o secretário da Defesa dos EUA, Mark Esper, nesta segunda-feira (21). Os Estados Unidos têm um “compromisso de velha data” com o país, destacou Esper.