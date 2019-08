EUA registra morte relacionada a cigarros eletrônicos

Usado por muitos, os riscos do cigarro eletrônico ainda não foram estudados, porém, nos Estados Unidos, acabou ocorrendo uma morte pelo uso do dispositivo. Segundo oficiais de saúde do estado de Illinois, um homem morreu após desenvolver uma grave doença pulmonar ocasionada pelo uso de vape – ou vaporizador -, um tipo de cigarro eletrônico muito popular nos Estados Unidos, inclusive entre adolescentes.

Após o anúncio, autoridades disseram que investigam outros 193 potenciais casos de doenças ligadas ao uso do vape no país. Em várias situações, pacientes reconheceram o uso de THC, o principal ativo da maconha, nos refis de fumo.

No Brasil, a comercialização de cigarros eletrônicos é proibida pela Anvisa desde 2009. O uso deles, porém, é permitido no país, e várias pessoas compram o dispositivo no exterior.

