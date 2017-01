Evento Bola na Cesta serÃ¡ realizado no domingo em TramandaÃ­

O evento Bola na Cesta será realizado no domingo (15) na área em frente à tenda do Sesc na beira-mar de Tramandaí, no Litoral Norte do Estado.

Organizado pelo ex-atleta da seleção brasileira olímpica de basquete, Celso Scarpini, o Bola na Cesta é gratuito e conta com a distribuição de diversos brindes, como uma TV, bolas de basquete e de futebol, bonés, entre outros.

O evento, que tem mais de 12 anos e ocorre nas principais praias do Litoral Norte, será realizado das 9h até as 14h, com diversas brincadeiras.

