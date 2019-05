O PGA (Programa Gaúcho do Artesanato) promoverá a 1ª Feira Estadual da Fronteira Oeste, de 4 a 8 de junho, das 10h às 19h, no calçadão, em Alegrete. Artesãos com carteira de artesão do PGA podem se candidatar para expor e comercializar seus produtos no evento. As inscrições são recebidas na agência FGTAS/Sine de Alegrete (Praça Getúlio Vargas, 46) até o dia 30 de maio.

