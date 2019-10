O Palácio Piratini, em Porto Alegre, recebeu a terceira reunião do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano neste ano. Promovida em conjunto com a ABC (Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação), a atividade congregou representantes de dez Estados e teve como anfitrião o secretário gaúcho do segmento, José Stédile.

