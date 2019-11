Geral Evento traz espírito natalino da Itália para Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Consulado da Itália de Porto Alegre realiza o primeiro Mercatino Italiano. Foto: Bárbara Assmann/Divulgação Foto: Bárbara Assmann/Divulgação

Um gostinho da Itália no Rio Grande do Sul? Sim. O primeiro Mercatino Italiano, organizado pelo Consulado da Itália de Porto Alegre, trouxe para os gaúchos o espírito natalino do país europeu.

O evento aconteceu neste sábado (23) e domingo (24), no Bourbon Country em forma de “feirinha da comunidade”, com degustações de aperitivos, risotos e muito vinho italiano. Para a secretária do Consulado, Loy Demari, o objetivo é congregar todo mundo. “As pessoas que fazem artesanato, quem oferece uma bebida, são coisas muito típicas da Itália”, conta.

Na organização, cada associação italiana da capital apresentou os produtos típicos da sua região. Comidas, artesanatos e licores estavam espalhados pelas diversas estações. “Aqui em Porto Alegre temos várias associações italianas. Nós os convidamos para produzirem produtos que são típicos de cada região”, explica Loy.

Agora, o desejo dela é que o Mercatino ocorra mais vezes. “Que Porto Alegre adquira esse hábito de comemorar o Natal em família, em comunidade, é uma coisa muito bonita”, finaliza.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário