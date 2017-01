Ex-agente de Schumacher critica a família e fala: “É hora de dizer a verdade”

Três anos após o acidente de Michael Schumacher nos Alpes Franceses, a falta de transparência sobre o estado de saúde do ex-piloto segue sendo motivo de reclamações. Seu ex-empresário, Willi Weber, criticou a família pela atitude. Segundo ele, “é hora de dizer a verdade”.

“Batalhei durante um tempo porque a família Schumacher não conta toda a verdade. Mas estou batendo a cabeça contra a parede. Não escutam o meu conselho. É hora de dizer a verdade para os fãs”, disse Weber.

Não é a primeira vez que Weber bate de frente com a família do ex-piloto. Ele já havia se queixado de ter sido proibido de visitar o heptacampeão da Fórmula-1. O ex-agente garante que ainda não perdeu as esperanças de vê-lo recuperado.

