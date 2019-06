Ex-chiquitita Carla Diaz interpretará Suzane von Richthofen em “A Menina que Matou os Pais”

View this post on Instagram

Depois de trabalhos de sucesso em “Espelho da Vida” e “A Força do Querer”, Carla Diaz já se prepara para voltar às telonas com um projeto que vai dar o que falar. A atriz interpretará Suzane von Richthofen no filme “A Menina que Matou os Pais”, que conta a história da jovem que, auxiliada pelo namorado e o irmão dele, planejou o assassinato dos próprios pais em 2002. O projeto já está em fase de pré-produção e o hugogloss.com divulga com exclusividade a primeira imagem da atriz no papel da criminosa. A estreia está prevista para o primeiro semestre de 2020. Vem saber todos os detalhes, clicando no link na minha bio ou no destaque "News" do Stories. (Fotos: Júlio Kohl/Divulgação; Reprodução/TV Globo)