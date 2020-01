Notas Mundo Ex-militar dos EUA admite roubo de fundo de contraterrorismo

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Um ex-membro das forças especiais do Exército dos Estados Unidos admitiu ter conspirado com quatro outros para roubar US$ 200 mil (R$ 826 mil, na cotação atual) do governo destinado a combater o terrorismo no Afeganistão, e pode pegar 15 anos de prisão, disseram procuradores federais.

