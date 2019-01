A Procuradoria da República ajuizou uma ação contra o ex-ministro da Saúde Ricardo Barros e outros três ex-dirigentes, por improbidade administrativa durante a sua gestão na pasta (2016-2018). Ele deixou o cargo no ano passado (substituído por Gilberto Occhi) para disputar as eleições, conseguindo um novo mandato de deputado federal pelo PP do Paraná.

