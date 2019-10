Morreu nesta quarta-feira (16), aos 93 anos, Lázaro de Mello Brandão, ex-presidente do Bradesco e do conselho de administração do banco. Segundo informou o Bradesco, Brandão estava internado no Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, recuperando-se de uma cirurgia. Brandão deixou mulher, duas filhas e um neto.