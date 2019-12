Esporte Ex-jogador e ex-técnico do Inter, Argel Fucks explica a troca do CSA pelo Ceará: “É um degrau acima”

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

O técnico do Ceará, Argel Fucks. (Foto: Thiago Gadelha/SVM/Divulgação)

A contratação de Argel Fucks para comandar o Ceará nos três jogos restantes pela Série A do Brasileirão surpreendeu muita gente. O treinador tinha contrato até 2020 com o CSA, e venceu o Cruzeiro nesta quinta-feira (28) fora de casa. Na apresentação no Alvinegro de Porangabuçu na tarde desta sexta-feira (29), o novo comandante do Vovô esclareceu os motivos que o levaram aceitar a proposta do Ceará.

“Nesta semana, o presidente Robinson de Castro me ligou por volta das 2h da manhã, fez o convite para vir para o Ceará e, naquele momento, nós (da comissão técnica) entendemos que era o momento para vir, foi uma vontade muito grande minha de vir trabalhar nesse clube. Quis ser parte dessa engrenagem. Gosto muito do torcedor do Ceará, é um torcedor que vibra”, completou Argel.

O treinador demonstrou gratidão ao falar sobre o CSA, mas afirmou que o Ceará é um time com maior infraestrutura.

Chegando a disputar a segunda divisão alagoana na década de 2000, o Azulão começou uma rápida ascensão no Campeonato Brasileiro, pulando da Série D para a Série A em três anos. Mesmo com o poder de superação, Argel Fucks valorizou a regularidade do Vovô na elite do futebol nacional.

“Com todo o respeito ao CSA, mas o Ceará é um degrau acima neste momento. Estava no CSA, o caçula da competição, com menor investimento, estava há 30 anos sem disputar a Série A, agora é um patamar diferente”, destacou o comandante.

Pouco tempo de preparação

“Vamos nos adaptar rapidamente. Terei a conversa, mas vai ter a parte do trabalho. Só se acerta uma equipe jogando e treinando. Quando vim pra cá sabia que teria pouco tempo. Eu comprei a ideia. Nos clubes em que passei, eu sempre tive pouco tempo de preparação”, afirmou o novo técnico.

Objetivos e presença da torcida

Fucks: “É fundamental o Ceará continuar na Série A, principalmente em nível de receita. Eu não dormi nem na quarta-feira nem na quinta-feira. Uma coisa que nos fez acreditar no projeto foi os jogadores daqui. Jogamos (o CSA) contra o Ceará e foi muito difícil, tivemos a felicidade de ganhar. Gosto muito da forma como o torcedor se comporta dentro do estádio. Amanhã, mais do que nunca, precisamos criar essa atmosfera e o torcedor ser o 12º jogador. Precisamos mostrar uma equipe diferente nesses três jogos.”

Estilo de jogo

“Gosto desse tipo de correria. Não sou de esconder escalação. Quando precisar fechar o treino, vou fechar. Temos que ser simples no futebol. Posse de bola não é interessante. Interessante é bola na rede. Sempre vão me ver com o mesmo humor. Temos já um modelo de jogo pra apresentar amanhã. Vamos aproveitar as coisas boas implementadas pelo Adilson. Gosto de jogar num 4-2-3-1 com um camisa 10 articulador, variando para um 4-3-3. Não usamos três zagueiros por não ser tão confiável”, finalizou Fucks.

