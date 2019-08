Exames confirmam que tumor de presidente do Uruguai é maligno

A Presidência da República do Uruguai anunciou nesta sexta-feira (23) que o Presidente Tabaré Vázquez está com um tumor maligno no pulmão. O médico especialista em oncologia responsável por realizar o exame no chefe do Executivo informou que o resultado da doença é positivo.

Conforme a nota divulgada pelo país, o presidente está em perfeito estado de saúde e durante o procedimento não houve nenhuma complicação. Ainda estão em análise os tratamentos que devem serem feitos em Vázquez. Nesta semana, o presidente do Uruguai convocou uma coletiva de imprensa para informar que tinha realizado um exame de rotina e que nele tinha sido apresentado um nódulo no pulmão direito.

Vázquez perdeu a esposa, María Auxiliadora Delgado, há menos de um mês devido a um infarto. O casal estava junto há mais de 50 anos. Além disso, na década de 1960, ele perdeu o pai, a mãe e a irmã, todos devido a câncer. Depois disso, ele se formou em Medicina e decidou a vida à oncologia, até chegar à política.

O presidente publicou um livro em 2011, chamado Crônicas de um Mal Amigo, em que aborda o câncer. “É um flagelo da humanidade que chega sem ser chamado, fica sem ser convidado e se desenvolve em organismos sem primeiro levantar suspeitas sobre suas intenções. Um belo dia – melhor dito, um dia ruim – é apresentado em cena no que constitui o último ato de uma longa representação biológica, que passou em silêncio, talvez por muito tempo e que se não diagnosticada em tempo hábil e tratada adequadamente, ele acaba destruindo quem lhe deu abrigo”, escreveu Vázquez na obra.

Deixe seu comentário: