Exames de ultrassom indicavam dois bebês, mas mulher recebeu só uma criança; entenda como

A Polícia Civil está colhendo os depoimentos dos envolvidos no caso da mulher cujos exames de ultrassom apontaram gestação de gêmeos mas que só recebeu um bebê após dar à luz. O caso aconteceu no Hospital Municipal Antônio Martins da Costa, em Quirinópolis, região sul de Goiás. As informações são do portal de notícias G1.

A obstetra que fez o parto alegou, durante interrogatório, que houve um erro de diagnóstico e que a segunda criança era, na verdade, apenas o “reflexo” no líquido amniótico do único filho que a grávida esperava.

Segundo a delegada Simone Casemiro Campi, responsável pelo caso, a médica relatou que o líquido na barriga da mãe formou uma espécie de “espelho”. Ela conta que a profissional, na terça-feira (17), disse o seguinte:

“Os laudos ultrassonográficos estavam equivocados por causa de uma imagem reflexo do feto no líquido amniótico”.

Simone acredita que, apesar de quatro exames feitos por três médicos diferentes apontarem gestação de gêmeos, de fato, não havia o segundo bebê. Ela trabalha, até então, com a tese de que as ultrassonografias estavam erradas.

“Tomei o cuidado de pesquisar e teve um caso recente, em Pernambuco, que é a mesma coisa. É incomum, mas não impossível”, afirmou.

A delegada, no entanto, afirma que irá encaminhar os documentos para serem periciados no Instituto Médico Legal (IML), em Goiânia, para ter a confirmação ou não da teoria.

A Secretaria de Saúde de Quirinópolis confirmou que os exames anteriores mostravam a presença de gêmeos, mas que logo depois do parto a paciente foi informada de que havia só um bebê. A secretaria disse que a segunda declaração de nascimento foi emitida por engano.

O Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) informou que acompanha o caso.

Outros depoimentos

Além da obstetra, também foram ouvidos o pediatra e a anestesista que atuaram no parto. Todos comentaram que estranharam o fato de não haver o segundo bebê, conforme era esperado.

“Eles disseram que toda a equipe foi montada para receber duas crianças. Quando tirou a primeira criança foram ver e notaram que não tinham a segunda”, destaca.

A grávida, Aline Parreira de Jesus, havia dito que “apagou” após a anestesia para a cesariana e que só foi avisada de que teria tido apenas um bebê quando acordou. A equipe médica, porém, rebateu a informação e alegou que ela estava acordada a todo momento e foi avisada, ainda na mesa de cirurgia, que não existia a segunda criança.

A delegada disse que o hospital tem uma norma que proíbe a entrada de acompanhante na sala de parto. Porém, logo após o parto, procuraram algumas pessoas que a representassem para avisar sobre o ocorrido e não encontraram.

A polícia ainda prevê ouvir a mãe, o médico auxiliar que também atuou na cirurgia, um enfermeiro e três técnicos em enfermagem, além dos dois outros médicos que fizeram exames de ultrassom em Aline. A obstetra que fez o parto também realizou um dos exames.

