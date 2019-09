Exclusiva! Pedro Scooby fala sobre casamento e diz que acredita no amor

Pedro Scooby acabou de sair de um rápido relacionamento com a cantora Anitta. Em entrevista exclusiva para a Rede TV!, o surfista falou sobre os últimos acontecimentos na sua vida amorosa, que envolveu também algumas alfinetadas de sua ex-mulher, a atriz Luana Piovani.

Presente no casamento do cantor Mumuzinho com a empresária Thainá Fernandes, no último sábado (31), o surfista comentou sobre o amor: “Tô torcendo por ele, casamento é sempre uma coisa bonita. Que viva o amor, né?”, disse.

Ele ainda foi questionado sobre casamento, mas tentou desconversar ao jogar a pergunta para o ator Eri Johnson, que o acompanhava. Mas, depois o surfista respondeu: “Tô aí, tô feliz”.

Assista a entrevista completa: