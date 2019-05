EXCLUSIVO NA TV PAMPA: filho do Presidente Jair Bolsonaro e deputado mais votado do Brasil é o entrevistado de Luciana Gimenez

Luciana Gimenez entrevista Eduardo Bolsonaro esta noite, a partir das 22h45, no programa “Luciana by Night“, transmitido pela TV PAMPA para todo o Estado.

O Deputado Federal, do PSL, é o mais votado da história do Brasil. Foi reeleito por São Paulo com 1.843.735 votos. Policial Federal, advogado e o terceiro filho do Presidente da República Jair Bolsonaro, Eduardo promete falar sobre assuntos da vida pessoal( ele casou no último sábado, 25 de maio, com a psicóloga gaúcha Heloísa Wolf, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro) e também comentar temas polêmicos, como o atentando sofrido pelo pai durante a campanha eleitoral.

“Luciana by Night” com Eduardo Bolsonaro – nesta terça, 22h45, na TV PAMPA.

Assista: facebook.com/tvpampa, youtube.com/c/tvpampa, tvpampa.com.br/aovivo

Deixe seu comentário: