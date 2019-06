Uma cerimônia marcará a união de atores da segurança do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (19). O Exército Brasileiro, por intermédio do Comando Militar do Sul, fará a transferência de fuzis para o estado, representando pela Brigada Militar.

O evento contará com a assinatura do termo de transferência e também terá uma cerimônia militar, marcando a doação do armamento.

