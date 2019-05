Estão abertas as inscrições para experiências multissensoriais, que ocorrem nos dias 5 de junho, às 10h, e 6, às 15h, na mostra Deus Momo vem aí: histórias da folia de rua na Porto Alegre antiga. A exposição está no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, na rua João Alfredo, 582. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail museu@smc.prefpoa.com.br.

