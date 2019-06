“Experimente nascer num bairro pobre”, diz Anitta em resposta à indireta de Luana Piovani

Nós já contamos por aqui que Anitta assumiu o relacionamento com Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani. Ontem (1º) à noite, a poderosa resolver usar o Instagram para desabafar a respeito de comentários feitos pela ex-esposa do amado e pelo público em geral. Anitta iniciou o desabafo falando que “não deixa de viver” com medo que as pessoas descubram o que ela está fazendo. “Pra quem tá falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou mesmo. Eu passo o rodo mesmo”, brincou a cantora, mostrando o surfista ao seu lado na cama. “Estamos vendo se vai dar certo. Pode ser que daqui três dias, ainda no meio dessa viagem, a gente não olhe mais um pra cara do outro [“Pelo andar da carruagem está difícil”, interrompeu Scooby] e eu mande ele pro Brasil no próximo voo. Mas pode ser que daqui 10 anos tudo esteja bem”, afirmou Anitta.

Por último, veio a resposta da cantora para Luana. Em um stories com texto, Anitta escreveu “para quem ainda acha que se alcançam grandes objetivos com a bunda”. A cantora publicou o desabafo porque, mais cedo, Luana Piovani recebeu diversos comentários nas redes sociais sobre o relacionamento do ex-marido e comentou: “Tô começando a entender a quantidade enorme de comentários me parabenizando por usar a cabeça e não a bunda… hehehe vocês são terríveis né”.

Anitta e Pedro Scooby estão de férias na Indonésia, juntamente com Mauro Machado e Jéssica de Sá, respectivamente pai e melhor amiga da cantora.

Deixe seu comentário: