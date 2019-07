Pelo menos cinco policiais ficaram feridos nesta quinta-feira (25) após a explosão de um pacote-bomba em uma delegacia de Huechuraba, ao norte de Santiago, no Chile. Segundo as primeiras informações divulgadas pelos Carabineiros do Chile (polícia militar), uma mulher entrou na delegacia com um pacote, que foi entregue a um dos funcionários. Assim que a mulher deixou o local, o pacote explodiu.

Deixe seu comentário: