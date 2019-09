Um projétil explodiu na embaixada dos Estados Unidos em Cabul, capital do Afeganistão, nesta terça (10). Ninguém se feriu. O ataque ocorre um dia depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, romper de vez as conversas com o grupo extremista Talibã, em que tentaria chegar a um projeto de paz com o governo afegão apoiado pela Casa Branca.