Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Uma explosão em um posto de gasolina resultou na morte de uma pessoa e outras duas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira (20), em Caxias do Sul, na Serra gaúcha. O caso ocorreu na rua João Nichelle, no bairro Sanvitto, próximo da ERS 122. O local estaria passando por reformas, com apenas funcionários da obra no posto no momento do acidente.

Segundo testemunhas, os três homens faziam a limpeza no tanque de combustíveis que estava abaixo das bombas. Um deles estava dentro do tanque no momento da explosão e foi arremessado para fora, morrendo na hora. Os outros dois foram encaminhados para atendimento médico.

