Dois petroleiros foram atacados nesta quinta-feira (13) no golfo de Omã, levando a uma disparada do preço do petróleo e a novos temores de um confronto entre o Irã e os EUA, que culparam Teerã pelo incidente. “A avaliação do governo dos EUA é que a República Islâmica do Irã é responsável pelos ataques que ocorreram no golfo de Omã hoje”, afirmou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

Deixe seu comentário: