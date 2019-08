Exposição “Brincar é coisa séria” tem data de início marcada para o dia 8 de agosto

Inicia no dia 8 de agosto a exposição “Brincar é coisa séria”. Com o objetivo de proporcionar uma experiência única e inesquecível a dupla formada pelos artistas Cláu Paranhos e Leandro Selister busca aproximar e facilitar o contato e as relações à medida que desarma as pessoas e torna leve a abordagem de assuntos complexos, é o que afirmam os criadores.

“Já havíamos trabalhado juntos em outros momentos e nos divertido muito com isso. Também temos em comum que ambos colecionamos brinquedos e, em um determinado momento, criamos os nossos próprios: as Bonecas Feias e a coleção Um Amor de Robô”, comentam Cláu e Leandro.

Para a abertura da exposição a dupla convidará o público a comparecer vestido à fantasia e, assim, participar de uma situação artística inusitada de como a arte deve ser.

Exposição: “Brincar é coisa séria”

Local: Sala do Arco da Galeria do Espaço IAB – Ponto de Cultura Solar do IAB | Gal. Canabarro, 363, esq. Riachuelo – Centro Histórico l Porto Alegre

Abertura: 8 de agosto de 2019, às 19h

Visitação: de segunda a sexta, até 9 de setembro de 2019 , das 13h às 18h

