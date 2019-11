Exposição O universo dos livros cartoneros acontece na CCMQ (Rua dos Andradas, 736, 7º andar)

No Hall da Galeria Virgílio Calegari, na CCMQ (Rua dos Andradas, 736, 7º andar), no evento Feira fora da Feira / Governo do Estado, a exposição O universo dos livros cartoneros. O projeto Vento Norte Cartonero foi criado em 2013 pela Maria Papelão Editora, em Santa Maria/RS, como um espaço alternativo e independente para publicar livros com capas artesanais, inspirados em Eloísa Cartonera, a primeira experiência que se deu em 2003 em Buenos Aires. Curadoria de Vento Norte Cartonero e assistência de produção de Anderson Trindade Chaves. Editora IEAVI. De terça a sexta-feira, das 9h às 21h. Sábados e domingos, das 12h às 21h.