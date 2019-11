Um homem decidiu processar Madonna pelo hábito da cantora de atrasar os shows. Nate Hollander abriu uma ação contra a artista e a produtora, Live Nation, por adiar o horário de um show para 2 horas depois do previsto. Hollander afirma que tentou vender o ingresso, mas que as pessoas não querem comprar por causa do horário, o que lhe causou um prejuízo financeiro de US$ 1,024 mil.