Fábio Assunção fala sobre seu vício em entrevista a Giovanna Ewbank: “Esconder é pior”

Fábio Assunção concedeu uma entrevista ao “Na Cama da Gioh”, canal no Youtube de Giovanna Ewbank, e falou, entre os temas, sobre drogas. A mulher de Bruno Gagliasso questionou o ator sobre o problema de dependência que ele expõe há dez anos.

“Qualquer questão na vida da gente, que faz piorar é você não compartilhar. Seja lá o que for. Se você guarda pra você, se você não divide isso com alguém, a tendência é aquilo virar um fantasma na sua vida. Falar, desmistificar esse tema, talvez tenha sido uma condição obrigatória, por eu ser uma pessoa pública e por ter vivido isso. Foi praticamente uma questão obrigatória e não uma sacada”, disse ele.

Durante o papo, Fábio ainda lembrou da música que fizeram no carnaval deste ano, brincando com sua dependência química. A canção tinha como refrão: “Hoje eu vou beber / Hoje eu vou ficar loucão / Hoje eu não quero voltar pra minha casa não / Hoje eu vou virar o Fabio Assunção.”

“No começo do ano eu tive aquele episódio da música, e aquilo mexeu muito comigo. A gente vinha da vibe de ódio, e eu consegui solucionar um problema sem ódio”, disse ele, que reverteu a renda da música para ajudar a duas instituições de dependentes químicos”, comentou o ator.

Fábio afirmou ser um cara “muito discreto”, de “sair pouco” e “nada sociável”. Ele também falou da relação com os dois filhos, João, de 16 anos, e Ella Felippa, de 8 anos.

“A minha filha é totalmente diferente dele. O João é um cara sereno. A minha filha bota pra quebrar (risos). Ela tem uma personalidade… A minha filha é hilária. Uma vez, no aeroporto, ela chegou para umas pessoas e disse: ‘Vocês não vão tirar foto com o meu pai? Meu pai é o Fábio Assunção”, lembrou ele, aos risos”.

O ator disse ainda que não existe beijo técnico e que sonha em fazer uma faculdade. “Gosto de História, Letras, Relações Internacionais, Filosofia. Sinto falta de ter dito essa convivência acadêmica”.

Teatro com a filha

Fabio Assunção e a caçula, Ella Felipa, de 8 anos, tiveram um programa duplo de pai e filha. O ator levou a menina ao teatro e ao cinema, no shopping da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Pai também de João Assunção, a quem já se comparou pela semelhança, Fabio colocou o papo em dia com Luisa Arraes após prestigiar a atriz no espetáculo infantil “Suelen Nara Ian”, escrita por ela e dirigida por Debora Lamm, sem desgrudar da filha. Em seguida, o artista e a menina conferiram o filme “Malévola”. Longe da TV desde a supersérie “Onde Nascem os Fortes”, Fabio gravou recentemente “Onde Está Meu Coração”, na qual interpretou o pai da personagem de Letícia Colin.