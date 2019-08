O ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no STF, mandou arquivar investigação sobre a suposta participação do senador Jaques Wagner (PT) em crimes contra a Petrobras. O congressista era suspeito de integrar uma organização criminosa, juntamente com outros políticos de seu partido, para desviar recursos da estatal. O inquérito ficou conhecido como o do “quadrilhão do PT”.