Notas Brasil Fachin autoriza transferência de Geddel para Salvador

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo tribunal Federal (STF), autorizou a transferência do ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA) do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, para o Centro de Observação Penal (CO), em Salvador. A decisão de Fachin atendeu a um pedido da defesa de Geddel. A transferência deve ser efetivada nos próximos dias.

