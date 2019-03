Segundo dados do SEBRAE, 25% das atividades mais procuradas pelos empreendedores iniciais estão relacionadas a gastronomia. Pensando nisso a Faculdade Senac Porto Alegre está com inscrições abertas para três turmas do curso de Confeiteiro. As aulas iniciam no dia 22 de abril. Mais informações sobre o curso pelo telefone (51) 3022-1044.

