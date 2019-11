Fake News no espaço Arena Inovação nesta quinta-feira (07)

No dia 7 de novembro, das 9h às 11h, “Fake news: como surgem, viralizam, impactam nosso dia a dia e de que forma combatê-las?”. Oficina com Taís Seibt. Parceria: UFRGS e Filtro. Público: alunos do Ensino Médio e outros interessados. Das 14h às 17h, “A máquina nos domina ou dominamos a máquina?”. Oficina com o projeto Boquinha Livre FISL 2019. Público: alunos do Ensino Fundamental e outros interessados. Das 18h às 20h, “Impacto da tecnologia na Educação: novas formas de Educar”. Painel com Alfredo Fedrizzi, Guto Niche e Maria Soledad Gómez. Público: jovens e adultos.