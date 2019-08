A declaração do presidente municipal do PSDB de SP, Fernando Alfredo, de que “boa parte da turma” que votou pela permanência do senador Aécio Neves no partido é aquela “para quem ele distribuiu dinheiro” foi recebida com indignação por parte da cúpula da legenda, que classifica a fala como irresponsável. Entre os que votaram com Aécio estavam lideranças históricas.

