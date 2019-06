Um falso advogado que furtou pelo menos 14 processos judiciais de fóruns no litoral de São Paulo acabou sendo preso em flagrante no último domingo (9), na capital paulista. Edélcio Miliatti, de 60 anos, usava o nome de um verdadeiro advogado para conseguir os processos e revendê-los por até R$ 20 mil. As investigações da Delegacia de Polícia Federal de Santos começaram no início do ano.

