Família alega que idosa teve a perna errada operada

A família de uma idosa acusa um hospital do Rio de erro médico. Parentes de Zailde dos Santos Olanda, de 81 anos, afirmam que a paciente foi submetida, na quarta-feira (21), a uma cirurgia na perna esquerda. No entanto, ela teria chegado à unidade de saúde com uma infecção na região da prótese de fêmur direito. Segundo a neta da idosa, a troca foi percebida pelos parentes na hora de visita.

